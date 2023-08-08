Кузук (Маврова) Калина (Зоя)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Кузук Димитр Василов
Отец ребёнка: Кузук (Козанаин) Василий (Васил Танасов) Афанасьевич
Рождение ребёнка
18.05.1908
Рождение ребёнка
1914
Сын: Кузук Степан Василов
Отец ребёнка: Кузук (Козанаин) Василий (Васил Танасов) Афанасьевич
Смерть
Неизвестно