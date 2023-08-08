Кузук (Маврова) Калина (Зоя) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузук (Маврова) Калина (Зоя)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Кузук Димитр Василов

Отец ребёнка: Кузук (Козанаин) Василий (Васил Танасов) Афанасьевич

Рождение ребёнка
18.05.1908

Сын: Кузук Афанасий (Танас Василов) Васильевич

Отец ребёнка: Кузук (Козанаин) Василий (Васил Танасов) Афанасьевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Кузук Степан Василов

Отец ребёнка: Кузук (Козанаин) Василий (Васил Танасов) Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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