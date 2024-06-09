Супрунов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Супрунов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Супрунова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Супрунова (Кожанова) Валерия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Супрунова Марина Васильевна

Мать ребёнка: Супрунова (Кожанова) Валерия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Супрунова (Кожанова) Валерия Петровна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Супрунов Борис Висиьевич

Мать ребёнка: Супрунова (Кожанова) Валерия Петровна

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