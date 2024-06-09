Супрунов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Супрунова Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Супрунова (Кожанова) Валерия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Супрунова Марина Васильевна
Мать ребёнка: Супрунова (Кожанова) Валерия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1960
Мать ребёнка: Супрунова (Кожанова) Валерия Петровна