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- (Шилова) Евдокия Макаровна

Место рождения

Григорьевка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

20.02.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1910 ст.

Отец: Шилов Макар Егорович

Мать: Шилова Екатерина Фёдоровна

Григорьевка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.63-64 (Рождение №-23ж)
Крещение
21.02.1910 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Иван Павлович - крестьянин из д.Ивановица Крёстная мать: Мария Макаровна - крестьянская девица из д.Григорьевского
Смерть
Неизвестно
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