- (Шилова) Евдокия Макаровна
Место рождения
Дата рождения20.02.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1910 ст.
Отец: Шилов Макар Егорович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.63-64 (Рождение №-23ж)
Крещение
21.02.1910 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Иван Павлович - крестьянин из д.Ивановица Крёстная мать: Мария Макаровна - крестьянская девица из д.Григорьевского
Смерть
Неизвестно