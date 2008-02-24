Фирсова (Тимина) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирсова (Тимина) Валентина Ивановна

Место рождения

село Горячево

Дата рождения

03.01.1921

Дата смерти

24.02.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1947

Муж: Фирсов Анатолий Федорович

Рождение ребёнка
03.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фирсов Анатолий Федорович

Смерть
24.02.2008
Похороны
Неизвестно

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