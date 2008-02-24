Фирсова (Тимина) Валентина Ивановна
Место рождениясело Горячево
Дата рождения03.01.1921
Дата смерти24.02.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1947
Рождение ребёнка
03.05.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фирсов Анатолий Федорович
Смерть
24.02.2008
Похороны
Неизвестно