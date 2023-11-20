Дурнова (Голупчикова) Дарья Андреева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1763
Муж: Дурнов Аким Карпов
Рождение ребёнка
Вычислено 1764
Сын: Дурнов Иван Акимов
Отец ребёнка: Дурнов Аким Карпов
Рождение ребёнка
Вычислено 1769
Дочь: Дурнова Агафья Акимова
Отец ребёнка: Дурнов Аким Карпов
Рождение ребёнка
Вычислено 1771
Сын: Дурнов Трофим Акимов
Отец ребёнка: Дурнов Аким Карпов
Рождение ребёнка
Вычислено 1774
Дочь: Дурнова Марья Акимова
Отец ребёнка: Дурнов Аким Карпов
Рождение ребёнка
Вычислено 1778
Дочь: Дурнова Параскева Акимова
Отец ребёнка: Дурнов Аким Карпов
Смерть
Неизвестно