Дурнова (Голупчикова) Дарья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурнова (Голупчикова) Дарья Андреева

Место рождения

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Вычислено 1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1747 г.р.

Дети

Вычислено 1764 г.р.
Вычислено 1769 г.р.
Вычислено 1771 г.р.
Вычислено 1774 г.р.
Вычислено 1778 г.р.

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АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Около 1763

Муж: Дурнов Аким Карпов

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1764

Сын: Дурнов Иван Акимов

Отец ребёнка: Дурнов Аким Карпов

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1769

Дочь: Дурнова Агафья Акимова

Отец ребёнка: Дурнов Аким Карпов

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1771

Сын: Дурнов Трофим Акимов

Отец ребёнка: Дурнов Аким Карпов

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1774

Дочь: Дурнова Марья Акимова

Отец ребёнка: Дурнов Аким Карпов

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1778

Дочь: Дурнова Параскева Акимова

Отец ребёнка: Дурнов Аким Карпов

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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