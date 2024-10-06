Леоненко Ефросинья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеоненко Ефросинья Дмитриевна

Леоненко Ефросинья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: Леоненко Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Я

Отец ребёнка: Бородько Василий Ильич

Рождение ребёнка
14.04.1941

Сын: Бородько Вячеслав Васильевич

Отец ребёнка: Бородько Василий Ильич

Рождение ребёнка
1943

Сын: Бородько Алексей

Отец ребёнка: Бородько Василий Ильич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.