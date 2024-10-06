Леоненко Ефросинья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Я
Отец ребёнка: Бородько Василий Ильич
Рождение ребёнка
14.04.1941
Сын: Бородько Вячеслав Васильевич
Отец ребёнка: Бородько Василий Ильич
Рождение ребёнка
1943
Сын: Бородько Алексей
Отец ребёнка: Бородько Василий Ильич
Смерть
Неизвестно