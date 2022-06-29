Бунькова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунькова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бунькова) Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Буньков Герасим Миронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буньков Иван Герасимович

Отец ребёнка: Буньков Герасим Миронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буньков Герасим Миронович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Буньков Василий Герасимович

Отец ребёнка: Буньков Герасим Миронович

Смерть
Неизвестно

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