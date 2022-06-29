Бунькова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бунькова) Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Буньков Герасим Миронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Буньков Герасим Миронович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Сын: Буньков Василий Герасимович
Отец ребёнка: Буньков Герасим Миронович
Смерть
Неизвестно