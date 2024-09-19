Васса (Василиса) Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1714
Дата смертиПосле 1719
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714
Отец: Григорий Яковлевич
Мать: Ульяна Федоровна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 109 об лист. Пантелей Семенович, 70 лет, и его жена Агафья Андреевна, 68 лет. У них дети Иван, 33 года, и его жена Марфа Ивановна, 29 лет. У них дочь Акулина, 6 лет. У Пантелея живет Ям... Показать все
Смерть
После 1719