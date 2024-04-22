Саткин Захар Маркелович (Мартынович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саткин Захар Маркелович (Мартынович)

Место рождения

Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.09.1837

Дата смерти

После 1913

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1837

Отец: Мартын Михайлович

Мать: Екатерина Ивановна Семеновна

Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
13.02.1857

Жена: Лелина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
01.06.1863

Дочь: Акилина Захаровна

Мать ребёнка: Лелина Анна Ивановна

Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
04.12.1890

Жена: Гликерия Панфиловна

Место жительства
Неизвестно
Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1913
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