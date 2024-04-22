Саткин Захар Маркелович (Мартынович)
Место рождения
Дата рождения06.09.1837
Дата смертиПосле 1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1837
Отец: Мартын Михайлович
Бракосочетание
13.02.1857
Жена: Лелина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
01.06.1863
Дочь: Акилина Захаровна
Мать ребёнка: Лелина Анна Ивановна
Бракосочетание
04.12.1890
Жена: Гликерия Панфиловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1913