Евдокия Сергеевна Около 1694 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокия Сергеевна

Место рождения

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Около 1694

Дата смерти

1767

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1694 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694

Отец: не указан

Мать: не указана

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степины ?

Отец ребёнка: Василий Фролович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Епишины ?

Отец ребёнка: Василий Фролович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Фролович

Место жительства
Неизвестно
Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1767
Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область

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