Евдокия Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1694
Дата смерти1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степины ?
Отец ребёнка: Василий Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Епишины ?
Отец ребёнка: Василий Фролович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Фролович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1767