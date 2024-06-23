Волобуева (Кузнецова) Елена Викторовна (Ивановна)
Место рождения
Дата рождения07.01.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1974
В 2 года была удочерена дядей Волобуевым Виктором Владимировичем и Ниной Захаровной вместе с братом Андреем.
Рождение ребёнка
16.10.2010
Сын: Волобуев Савелий Викторович
Отец ребёнка: Гулахмадов Рустам Курбанович
Новомихайловский, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край