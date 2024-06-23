Волобуева (Кузнецова) Елена Викторовна (Ивановна) 07.01.1974 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волобуева (Кузнецова) Елена Викторовна (Ивановна)

Место рождения

Рыздвяный, Изобильненский, Ставропольский край

Дата рождения

07.01.1974

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1974

Отец: Кузнецов Иван Егорович

Мать: Кузнецова (Волобуева) Вера Владимировна

Рыздвяный, Изобильненский, Ставропольский край
В 2 года была удочерена дядей Волобуевым Виктором Владимировичем и Ниной Захаровной вместе с братом Андреем.
Рождение ребёнка
16.10.2010

Сын: Волобуев Савелий Викторович

Отец ребёнка: Гулахмадов Рустам Курбанович

Новомихайловский, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край

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