Ермолович Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1931
Дата смерти06.09.1989
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1931
Отец: Ермолович Иван
Рождение ребёнка
08.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермолович Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермолович Мария Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.09.1989