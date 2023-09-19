Ермолович Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолович Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1931

Дата смерти

06.09.1989

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1931

Отец: Ермолович Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермолович Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
06.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермолович Мария Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолович Мария Фёдоровна

Смерть
06.09.1989
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