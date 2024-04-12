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Бойдаченко Николай Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1960

Дочь: Голикова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Бойдаченко Раиса Тимофеевна

Рождение ребёнка
15.09.1960

Дочь: Голикова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Бойдаченко Раиса Тимофеевна

Рождение ребёнка
12.06.1963

Дочь: Попова (Бойдаченко) Марина Николаевна

Мать ребёнка: Бойдаченко Раиса Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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