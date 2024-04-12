Бойдаченко Николай Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1960
Дочь: Голикова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Бойдаченко Раиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
15.09.1960
Дочь: Голикова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Бойдаченко Раиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.06.1963
Дочь: Попова (Бойдаченко) Марина Николаевна
Мать ребёнка: Бойдаченко Раиса Тимофеевна
Смерть
Неизвестно