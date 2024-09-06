Климов Григорий Филиппович 16.11.1855 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климов Григорий Филиппович

Место рождения

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

16.11.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1855

Отец: Климов Филипп Авдиевич

Мать: не указана

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#6 согласно метрической книге 1855 года
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Мария Дмитриевна

Крещение
17.11.1855 ст.
Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
согласно метрической книге 1855 года Михаил Климов Воспреемник
Рождение ребёнка
05.03.1889

Дочь: (Климова) Христина Григорьевна

Мать ребёнка: Климова Мария Дмитриевна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#6
Смерть
Неизвестно

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