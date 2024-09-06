Климов Григорий Филиппович
Место рождения
Дата рождения16.11.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1855
Отец: Климов Филипп Авдиевич
Мать: не указана
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#6 согласно метрической книге 1855 года
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Мария Дмитриевна
Крещение
17.11.1855 ст.
согласно метрической книге 1855 года Михаил Климов Воспреемник
Рождение ребёнка
05.03.1889
Дочь: (Климова) Христина Григорьевна
Мать ребёнка: Климова Мария Дмитриевна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#6
Смерть
Неизвестно