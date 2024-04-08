Василий Софронов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Софронов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Отец

Около 1689 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1720 г.р.

Дети

Около 1742 г.р.
Около 1745 г.р.
Около 1750 г.р.
Около 1757 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: Софрон Елистратов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Прасковья Васильева

Мать ребёнка: Матрёна Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Игнатий Васильевич

Мать ребёнка: Матрёна Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Матрёна Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Матрёна Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Михайлова

Смерть
1757
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