Василий Софронов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1721
Дата смерти1757
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Отец: Софрон Елистратов
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Прасковья Васильева
Мать ребёнка: Матрёна Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Игнатий Васильевич
Мать ребёнка: Матрёна Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Матрёна Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Матрёна Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Михайлова
Смерть
1757