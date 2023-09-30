Некрасов-Каменский Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов-Каменский Иван Иванович

Некрасов-Каменский Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1911

Сын: Некрасов-Каменский Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.