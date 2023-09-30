Некрасов-Каменский Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1911
Сын: Некрасов-Каменский Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно