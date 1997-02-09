Маркашов Дмитрий Маркашов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти09.02.1997
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Маркашов Андрей Маркашов
Мать: Маркашова Ульяна
Рождение ребёнка
29.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маркашова (Голева) Мария Голева
Смерть
09.02.1997
Товарковский, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Похороны
Неизвестно
деревня Малевка, новое Малевкинское кладбище