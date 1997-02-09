Маркашов Дмитрий Маркашов 1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Маркашов Дмитрий Маркашов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

09.02.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Маркашов Андрей Маркашов

Мать: Маркашова Ульяна

Рождение ребёнка
29.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маркашова (Голева) Мария Голева

Смерть
09.02.1997
Товарковский, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Похороны
Неизвестно
деревня Малевка, новое Малевкинское кладбище

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