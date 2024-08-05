Яковлев Яков Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Яковлев Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Просковья Григорьевна
Рождение ребёнка
15.11.1892
Дочь: (Яковлева) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Просковья Григорьевна
Рождение ребёнка
19.09.1894
Мать ребёнка: Просковья Григорьевна
Рождение ребёнка
29.11.1896
Дочь: (Яковлева) Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Просковья Григорьевна
Рождение ребёнка
21.12.1898
Сын: Яковлев Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Просковья Григорьевна
Рождение ребёнка
29.05.1901
Сын: Яковлев Христофор Яковлевич
Мать ребёнка: Просковья Григорьевна
Рождение ребёнка
18.02.1904
Мать ребёнка: Просковья Григорьевна
Рождение ребёнка
04.03.1909
Дочь: (Яковлева) Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: Просковья Григорьевна
Смерть
Неизвестно