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Яковлев Яков Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Яковлев Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Просковья Григорьевна

Рождение ребёнка
15.11.1892

Дочь: (Яковлева) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Просковья Григорьевна

Рождение ребёнка
19.09.1894

Сын: Яковлев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Просковья Григорьевна

Рождение ребёнка
29.11.1896

Дочь: (Яковлева) Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Просковья Григорьевна

Рождение ребёнка
21.12.1898

Сын: Яковлев Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Просковья Григорьевна

Рождение ребёнка
29.05.1901

Сын: Яковлев Христофор Яковлевич

Мать ребёнка: Просковья Григорьевна

Рождение ребёнка
18.02.1904

Сын: Яковлев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Просковья Григорьевна

Рождение ребёнка
04.03.1909

Дочь: (Яковлева) Дарья Яковлевна

Мать ребёнка: Просковья Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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