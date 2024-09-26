Кургун (Перова) Марфа Филипповна
Место рождения
Дата рождения08.09.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1879
Отец: Перов Филипп Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.05.1902
Сын: Кургун Пётр Михайлов
Отец ребёнка: Кургун Михаил Илларионович
Рождение ребёнка
18.05.1902
Дочь: (Кургун) Евфросиния Михайлова
Отец ребёнка: Кургун Михаил Илларионович
Рождение ребёнка
10.08.1909
Отец ребёнка: Кургун Михаил Илларионович
Рождение ребёнка
13.01.1912
Отец ребёнка: Кургун Михаил Илларионович
Смерть
Неизвестно