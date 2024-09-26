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Кургун (Перова) Марфа Филипповна

Место рождения

Казанка, Миколаївська область

Дата рождения

08.09.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1879

Отец: Перов Филипп Иванович

Мать: Перова Феодосия Емельяновна

Казанка, Миколаївська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кургун Михаил Илларионович

Рождение ребёнка
18.05.1902

Сын: Кургун Пётр Михайлов

Отец ребёнка: Кургун Михаил Илларионович

Рождение ребёнка
18.05.1902

Дочь: (Кургун) Евфросиния Михайлова

Отец ребёнка: Кургун Михаил Илларионович

Рождение ребёнка
10.08.1909

Сын: Кургун Иван Михайлович

Отец ребёнка: Кургун Михаил Илларионович

Рождение ребёнка
13.01.1912

Сын: Кургун Павел Михайлович

Отец ребёнка: Кургун Михаил Илларионович

Смерть
Неизвестно

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