Сидорова (Русакова) Домна Павловна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти30.10.1965
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Русаков Павел Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.03.1901
Отец ребёнка: Сидоров Иван Михайлович
Рождение ребёнка
14.03.1904
Дочь: Сидорова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Сидоров Иван Михайлович
Рождение ребёнка
23.03.1907
Дочь: Цыганкова (Сидорова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Сидоров Иван Михайлович
Рождение ребёнка
12.06.1910
Дочь: Желнова (Сидорова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Сидоров Иван Михайлович
Смерть
30.10.1965
Красная Горка, Мытищи, Московская область