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Сидорова (Русакова) Домна Павловна

Место рождения

Сумароково, Мытищи, Московская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

30.10.1965

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Русаков Павел Ильич

Мать: Русакова Акулина Сергеевна

Сумароково, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Иван Михайлович

Рождение ребёнка
12.03.1901

Сын: Сидоров Иван Иванович

Отец ребёнка: Сидоров Иван Михайлович

Хлебниково, Троицкая волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
14.03.1904

Дочь: Сидорова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Сидоров Иван Михайлович

Хлебниково, Троицкая волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
23.03.1907

Дочь: Цыганкова (Сидорова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Сидоров Иван Михайлович

Хлебниково, Троицкая волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1910

Дочь: Желнова (Сидорова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Сидоров Иван Михайлович

Хлебниково, Троицкая волость, Московский уезд
Смерть
30.10.1965
Красная Горка, Мытищи, Московская область

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