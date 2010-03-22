Субботин Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения28.08.1924
Дата смерти22.03.2010
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1924
Отец: Субботин Михаил Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1954
Сын: Субботин Михаил Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.03.2010
Москва, город федерального значения Москва
https://www.mk.ru/social/article/2010/03/30/458226-pamyati-glavnogo.html https://www.mk.ru/social/article/2010/03/27/456411-umer-aleksandr-subbotin.html https://peoplelife.ru/274300