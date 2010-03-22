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Субботин Александр Михайлович

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Место рождения

Мещера, Собинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

28.08.1924

Дата смерти

22.03.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1924

Отец: Субботин Михаил Иванович

Мать: не указана

Мещера, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Субботин Михаил Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
22.03.2010
Москва, город федерального значения Москва
https://www.mk.ru/social/article/2010/03/30/458226-pamyati-glavnogo.html https://www.mk.ru/social/article/2010/03/27/456411-umer-aleksandr-subbotin.html https://peoplelife.ru/274300

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