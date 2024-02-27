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Усачева Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усачев Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Усачева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Усачев Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Усачев Иван Иванович

Отец ребёнка: Усачев Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Усачева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Усачев Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Усачев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Усачев Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Усачев Минай Иванович

Отец ребёнка: Усачев Иван Филиппович

Смерть
Неизвестно

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