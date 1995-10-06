Теряник (Новикова) Альбина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1943
Дата смерти06.10.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1943
Отец: Новиков Анатолий
Бракосочетание
06.03.1963
Рождение ребёнка
10.07.1965
Дочь: Захарова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Теряник Николай Васильевич
Рождение ребёнка
10.07.1965
Дочь: Антонова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Теряник Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.10.1995
Лазаревское, Сочинский округ, Черноморская губерния