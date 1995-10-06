Теряник (Новикова) Альбина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теряник (Новикова) Альбина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1943

Дата смерти

06.10.1995

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1943

Отец: Новиков Анатолий

Мать: Новикова Анастасия Тимофеевна

Бракосочетание
06.03.1963

Муж: не указан

Воркута, Воркута, Республика Коми
Рождение ребёнка
10.07.1965

Дочь: Захарова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Теряник Николай Васильевич

Воркута, Воркута, Республика Коми
Рождение ребёнка
10.07.1965

Дочь: Антонова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Теряник Николай Васильевич

Воркута, Воркута, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теряник Николай Васильевич

Воркута, Воркута, Республика Коми
Смерть
06.10.1995
Лазаревское, Сочинский округ, Черноморская губерния
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