Васильев Алексей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Алексей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1963 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1984

Отец: не указан

Мать: Васильева Светлана Анатольевна

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