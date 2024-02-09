Хайрулин Анатолий Гильмутдинович
Место рождения
Дата рождения24.09.1940
Дата смерти26.03.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.1965
Сын: Борисович Владислав Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1972
Дочь: Магнуссон (Хайрулина) Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Емельянова Галина Евгеньевна
Смерть
26.03.1983