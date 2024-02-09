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Хайрулин Анатолий Гильмутдинович

Место рождения

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область

Дата рождения

24.09.1940

Дата смерти

26.03.1983

Пол

Мужской

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1940

Отец: Хайруллин Гильмутдин

Мать: Хайруллина (Корнейчук) Валентина Панкратьевна

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Галина Евгеньевна

Рождение ребёнка
31.01.1965

Сын: Борисович Владислав Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1972

Дочь: Магнуссон (Хайрулина) Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Емельянова Галина Евгеньевна

Смерть
26.03.1983

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