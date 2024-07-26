Кирякова (Кокорина) Анна Стефановна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киряков Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Киряков Василий Павлович
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Киряков Василий Павлович
Бракосочетание
22.05.1874
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Кирякова (Заукаева) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Киряков Василий Павлович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Киряков Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Киряков Василий Павлович
Рождение ребёнка
13.07.1885
Дочь: Кирякова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Киряков Василий Павлович
Рождение ребёнка
19.10.1890
Дочь: Кирякова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Киряков Василий Павлович
Восприемница-дочь Анастасия
Смерть
Неизвестно