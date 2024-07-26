Кирякова (Кокорина) Анна Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирякова (Кокорина) Анна Стефановна

Место рождения

Филипповка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Кокорин Стефан Кондратьевич

Мать: Кокорина Настасья Васильевна

Филипповка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киряков Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Киряков Василий Павлович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Киряков Иоанн Васильевич

Отец ребёнка: Киряков Василий Павлович

Бракосочетание
22.05.1874

Муж: Киряков Василий Павлович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Кирякова (Заукаева) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Киряков Василий Павлович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Киряков Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Киряков Василий Павлович

Филипповка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.07.1885

Дочь: Кирякова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Киряков Василий Павлович

Рождение ребёнка
19.10.1890

Дочь: Кирякова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Киряков Василий Павлович

Восприемница-дочь Анастасия
Смерть
Неизвестно

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