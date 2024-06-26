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Иосиф Алексеев

Место рождения

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.

Отец: Алексей

Мать: не указана

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
1850-1851
Бракосочетание
09.02.1869 ст.

Жена: Улиания Иванова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
лл 211-212 1869 Vol. 131 Births, marriages, deaths (Рождения, бракосочетания, смерти)
Рождение ребёнка
1870 ст.

Сын: Василий Иосифов

Мать ребёнка: Улиания Иванова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1879 ст.

Дочь: Долгаева (Ермошкина) Феврония Иосифов

Мать ребёнка: Улиания Иванова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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