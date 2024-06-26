Иосиф Алексеев
Место рождения
Дата рождения1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.
Отец: Алексей
Мать: не указана
1850-1851
Бракосочетание
09.02.1869 ст.
Жена: Улиания Иванова
лл 211-212 1869 Vol. 131 Births, marriages, deaths (Рождения, бракосочетания, смерти)
Рождение ребёнка
1870 ст.
Сын: Василий Иосифов
Мать ребёнка: Улиания Иванова
Рождение ребёнка
1879 ст.
Дочь: Долгаева (Ермошкина) Феврония Иосифов
Мать ребёнка: Улиания Иванова
Смерть
Неизвестно