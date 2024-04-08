Габдулбасыр Абдулхаиров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГабдулбасыр Абдулхаиров

Габдулбасыр Абдулхаиров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1751 г.р.

Жена

Около 1804 г.р.
Около 1781 г.р.

Дети

Около 1807 г.р.
Около 1811 г.р.
Около 1814 г.р.
Около 1818 г.р.
Около 1822 г.р.
Около 1824 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Абдулхаир

Мать: Гульбук Габдулкаримова

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Абдулкадыр Абдулбасыров

Мать ребёнка: Шамсукамар

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Шамсузиган

Мать ребёнка: Шамсукамар

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Магибедар

Мать ребёнка: Шамсукамар

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Хабибзеган

Мать ребёнка: Шамсукамар

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Шамсусмал

Мать ребёнка: Шамсукамар

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Абдракип Абдулбасыров

Мать ребёнка: Шамсукамар

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Шамсыдур

Мать ребёнка: Шамсукамар

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Абдрафия Абдулбасыров

Мать ребёнка: Шамсукамар

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Абсатар

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фархисурур

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамсукамар

Смерть
1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close