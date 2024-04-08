Габдулбасыр Абдулхаиров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смерти1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Абдулхаир
Мать: Гульбук Габдулкаримова
Рождение ребёнка
Около 1807
Мать ребёнка: Шамсукамар
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Шамсузиган
Мать ребёнка: Шамсукамар
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Магибедар
Мать ребёнка: Шамсукамар
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Хабибзеган
Мать ребёнка: Шамсукамар
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Шамсусмал
Мать ребёнка: Шамсукамар
Рождение ребёнка
Около 1824
Мать ребёнка: Шамсукамар
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Шамсыдур
Мать ребёнка: Шамсукамар
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Шамсукамар
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Абсатар
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фархисурур
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шамсукамар
Смерть
1858