Тарасова (Абакумова) Ашинтя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абакумов Авакумов Архип (Артенши)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Федосия Егоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Александр Егорович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ягудина Мария Егоровна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарасов Егор
Смерть
Неизвестно