Тарасова (Абакумова) Ашинтя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасова (Абакумова) Ашинтя

Тарасова (Абакумова) Ашинтя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абакумов Авакумов Архип (Артенши)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Федосия Егоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Александр Егорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ягудина Мария Егоровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Егор

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.