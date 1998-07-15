Кузнецова Екатерина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Екатерина Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1998

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

1975 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2023 г.р.

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1998

Отец: Тучков Борис Михайлович

Мать: Тучкова Елена Игоревна

Рождение ребёнка
14.07.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Раффаидович

Рождение ребёнка
01.06.2023

Сын: Кузнецов Артем

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Раффаидович

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