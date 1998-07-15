Кузнецова Екатерина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1998
Отец: Тучков Борис Михайлович
Мать: Тучкова Елена Игоревна
Рождение ребёнка
14.07.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Раффаидович
Рождение ребёнка
01.06.2023
Сын: Кузнецов Артем
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Раффаидович