Позднышев Николай Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Позднышев Николай Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Позднышев Максим Познышов Иванович

Мать: Позднышева Мария Марфа Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930

Сын: Позднышев Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Позднышева Елена Амосьевна

Черкасский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Позднышев Петр Николаевич

Мать ребёнка: Позднышева Елена Амосьевна

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