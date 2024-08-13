Позднышев Николай Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Сын: Позднышев Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Позднышева Елена Амосьевна
Черкасский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1933
Сын: Позднышев Петр Николаевич
Мать ребёнка: Позднышева Елена Амосьевна