Ефросиния Моисеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Свищ Антон Корнеев
Рождение ребёнка
1853
Сын: Свищ Игнат Антонов
Отец ребёнка: Свищ Антон Корнеев
Рождение ребёнка
1858
Сын: Свищ Иван Антонов
Отец ребёнка: Свищ Антон Корнеев
Смерть
Неизвестно