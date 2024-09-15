Ефросиния Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросиния Моисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свищ Антон Корнеев

Рождение ребёнка
1853

Сын: Свищ Игнат Антонов

Отец ребёнка: Свищ Антон Корнеев

Рождение ребёнка
1858

Сын: Свищ Иван Антонов

Отец ребёнка: Свищ Антон Корнеев

Смерть
Неизвестно

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