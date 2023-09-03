Кузнецова Надежда Фоминечна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.09.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.?
Сын: Кузнецов Александр Петрович
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
16.08.1958
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
17.08.1960
Сын: Кузнецов Григорий Петрович
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
29.06.1968
Дочь: Кузнецова Елена Петровна
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
07.12.1975
Дочь: Назарова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.12.1976
Дочь: Назарова Анюта Владимировна
Отец ребёнка: не указан