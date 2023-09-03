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Кузнецова Надежда Фоминечна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1933

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.?

Сын: Кузнецов Александр Петрович

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
16.08.1958

Сын: Кузнецов Валера Петрович

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
17.08.1960

Сын: Кузнецов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
29.06.1968

Дочь: Кузнецова Елена Петровна

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
07.12.1975

Дочь: Назарова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.12.1976

Дочь: Назарова Анюта Владимировна

Отец ребёнка: не указан

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