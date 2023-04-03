Анна Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Печников Григорий Ильин

Отец ребёнка: Печников Илья Егоров

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Печников Федор Ильин

Отец ребёнка: Печников Илья Егоров

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Степанида Ильина

Отец ребёнка: Печников Илья Егоров

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Марина Ильина

Отец ребёнка: Печников Илья Егоров

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Печников Илья Егоров

Место жительства
Неизвестно
Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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