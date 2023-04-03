Анна Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Печников Илья Егоров
Рождение ребёнка
1803
Сын: Печников Федор Ильин
Отец ребёнка: Печников Илья Егоров
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Степанида Ильина
Отец ребёнка: Печников Илья Егоров
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Марина Ильина
Отец ребёнка: Печников Илья Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Печников Илья Егоров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно