Волков Зинон Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Зинон Петрович

Волков Зинон Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Волков Петр Васильевич

Мать: Волкова Беляева Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
23.05.1927

Сын: Волков Анатолий Зиновьевич

Мать ребёнка: Волкова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
27.10.1929

Дочь: Волкова Надежда Зиновьевна

Мать ребёнка: Волкова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Волкова Баранова Таисия Зиновьевна

Мать ребёнка: Волкова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
27.04.1937

Дочь: Волкова Павлова Елена Зиновьевна

Мать ребёнка: Волкова Мария Андреевна

Смерть
1978
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close