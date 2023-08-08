Волков Зинон Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1978
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
23.05.1927
Сын: Волков Анатолий Зиновьевич
Мать ребёнка: Волкова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
27.10.1929
Дочь: Волкова Надежда Зиновьевна
Мать ребёнка: Волкова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Волкова Баранова Таисия Зиновьевна
Мать ребёнка: Волкова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
27.04.1937
Дочь: Волкова Павлова Елена Зиновьевна
Мать ребёнка: Волкова Мария Андреевна
Смерть
1978