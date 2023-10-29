Анна Ефимовна
Место рождения
Дата рождения22.09.1902 ст.
Дата смерти02.06.1903 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1902 ст.
Отец: - Ефим Егорович
Мать: - Евдокия Степановна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.123-124 (Рождение №-54ж)
Крещение
24.09.1902 ст.
Крёстный отец: Ершов Егор Иванович - отставной рядовой из д.Ивановка / д.Ивановица Крёстная мать: Анастасия Ивановна - крестьянская девица из д.Б.Каменка
Смерть
02.06.1903 ст.
Младенец в 8 мес. (от кашля)
Похороны
04.06.1903 ст.
МК 56-13-43 стр.197-198 (Умершие №-14ж)