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Анна Ефимовна

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Место рождения

Вешки, Бараньегорская волость, Новоторжский уезд

Дата рождения

22.09.1902 ст.

Дата смерти

02.06.1903 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1902 ст.

Отец: - Ефим Егорович

Мать: - Евдокия Степановна

Вешки, Бараньегорская волость, Новоторжский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.123-124 (Рождение №-54ж)
Крещение
24.09.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Ершов Егор Иванович - отставной рядовой из д.Ивановка / д.Ивановица Крёстная мать: Анастасия Ивановна - крестьянская девица из д.Б.Каменка
Смерть
02.06.1903 ст.
Вешки, Бараньегорская волость, Новоторжский уезд
Младенец в 8 мес. (от кашля)
Похороны
04.06.1903 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.197-198 (Умершие №-14ж)

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