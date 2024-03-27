Цопа (Проценко) Иулиана Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦопа (Проценко) Иулиана Прохорова

Цопа (Проценко) Иулиана Прохорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1882 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.02.1907

Муж: Цопа Сил Лукич

х. Руды в Рамонском районе Воронежской области.
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Цопа Кирилл

Отец ребёнка: Цопа Сил Лукич

Рождение ребёнка
06.03.1912

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Цопа Сил Лукич

х.Руды
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close