Цопа (Проценко) Иулиана Прохорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.02.1907
Муж: Цопа Сил Лукич
х. Руды в Рамонском районе Воронежской области.
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Цопа Кирилл
Отец ребёнка: Цопа Сил Лукич
Рождение ребёнка
06.03.1912
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Цопа Сил Лукич
х.Руды
Смерть
Неизвестно