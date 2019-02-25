Безродная (Ваврина) Агнесса Францовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безродная (Ваврина) Агнесса Францовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1924

Дата смерти

25.02.2019

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1924

Отец: Ваврин Франц Иванович

Мать: Ваврина (Рыбка) Агнесса (Анешка) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безродный Александр Васильевич

Рождение ребёнка
26.08.1949

Дочь: Безродная не знаем Александровна

Отец ребёнка: Безродный Александр Васильевич

Девочка умерла от удушья. Болела скарлатиной. Не успели доехать до больницы.
Рождение ребёнка
26.08.1949

Сын: Безродный Владимир Александрович

Отец ребёнка: Безродный Александр Васильевич

Рождение ребёнка
07.05.1952

Дочь: Плахотная (Безродная) Надежда Александровна

Отец ребёнка: Безродный Александр Васильевич

Рождение ребёнка
14.03.1957

Сын: Безродный Виктор Александрович

Отец ребёнка: Безродный Александр Васильевич

Смерть
25.02.2019

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