Безродная (Ваврина) Агнесса Францовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1924
Дата смерти25.02.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1949
Дочь: Безродная не знаем Александровна
Отец ребёнка: Безродный Александр Васильевич
Девочка умерла от удушья. Болела скарлатиной. Не успели доехать до больницы.
Рождение ребёнка
26.08.1949
Сын: Безродный Владимир Александрович
Отец ребёнка: Безродный Александр Васильевич
Рождение ребёнка
07.05.1952
Дочь: Плахотная (Безродная) Надежда Александровна
Отец ребёнка: Безродный Александр Васильевич
Рождение ребёнка
14.03.1957
Сын: Безродный Виктор Александрович
Отец ребёнка: Безродный Александр Васильевич
Смерть
25.02.2019