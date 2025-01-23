Козлова Татьяна 12.01.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Козлова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1912

Дата смерти

05.05.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр

Рождение ребёнка
12.03.1936

Дочь: Кащеева (Козлова) Евдокия

Отец ребёнка: Александр

Кутулик, Аларский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
05.05.1990
Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область

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