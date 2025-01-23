Козлова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1912
Дата смерти05.05.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр
Рождение ребёнка
12.03.1936
Дочь: Кащеева (Козлова) Евдокия
Отец ребёнка: Александр
Кутулик, Аларский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
05.05.1990
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно