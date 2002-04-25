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Зеленова Анастасия Владимировна
Зеленова Анастасия Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.04.2002
Пол
Женский
Отец
Зеленов Владимир Викторович
1955 г.р.
Мать
Зеленова (Васина) Марина Николаевна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.2002
Отец:
Зеленов Владимир Викторович
Мать:
Зеленова Марина Николаевна
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