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Простова (Цырулик) Валентина
Простова (Цырулик) Валентина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1935
Дата смерти
2019
Пол
Женский
Отец
Цирулик Николай
1912 г.р.
Мать
Цырулик (Кривохижина) Анна
1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец:
Цирулик Николай
Мать:
Цырулик Анна
Смерть
2019
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