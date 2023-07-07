Простова (Цырулик) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Простова (Цырулик) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Цирулик Николай

Мать: Цырулик Анна

Смерть
2019
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