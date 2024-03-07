Плющ Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плющ Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1957 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1987 г.р.

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плющ Нина Николаевна

Рождение ребёнка
14.08.1987

Сын: Плющ Александр Иванович

Мать ребёнка: Плющ Нина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плющ Нина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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