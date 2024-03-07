Плющ Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1951
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.08.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плющ Нина Николаевна
Рождение ребёнка
14.08.1987
Мать ребёнка: Плющ Нина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плющ Нина Николаевна
Смерть
Неизвестно