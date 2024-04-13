Федосеев Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1857
Дата смерти26.02.1930
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1857
Отец: Федосеев Степан Спиридонович
Рождение ребёнка
13.01.1886
Мать ребёнка: Федосеева Татьяна Деонисовна
Рождение ребёнка
18.07.1887
Сын: Федосеев Константин Иванович
Мать ребёнка: Федосеева Татьяна Деонисовна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Мунгалова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Федосеева Татьяна Деонисовна
Рождение ребёнка
15.05.1894
Дочь: Сафронова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Федосеева Татьяна Деонисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.02.1930