Федосеев Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеев Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1857

Дата смерти

26.02.1930

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1857

Отец: Федосеев Степан Спиридонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1886

Сын: Федосеев Петр Иванович

Мать ребёнка: Федосеева Татьяна Деонисовна

Рождение ребёнка
18.07.1887

Сын: Федосеев Константин Иванович

Мать ребёнка: Федосеева Татьяна Деонисовна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Мунгалова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Федосеева Татьяна Деонисовна

Рождение ребёнка
15.05.1894

Дочь: Сафронова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Федосеева Татьяна Деонисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосеева Татьяна Деонисовна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.02.1930
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