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Вертков Николай Михайлович

Место рождения

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

04.05.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1862

Отец: Вертков Михаил Маркович

Мать: Верткова -- Евдокия Евдокимова

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.05.1895

Дочь: Верткова Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Верткова Февронья Александровна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.06.1897

Дочь: Верткова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Верткова Февронья Александровна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.07.1898

Сын: Вертков Пантелемон Николаевич

Мать ребёнка: Верткова Февронья Александровна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
28.09.1902

Сын: Вертков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Верткова Февронья Александровна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верткова Февронья Александровна

Смерть
Неизвестно
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