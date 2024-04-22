Вертков Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения04.05.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1862
Рождение ребёнка
01.05.1895
Дочь: Верткова Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Верткова Февронья Александровна
Рождение ребёнка
15.06.1897
Дочь: Верткова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Верткова Февронья Александровна
Рождение ребёнка
18.07.1898
Сын: Вертков Пантелемон Николаевич
Мать ребёнка: Верткова Февронья Александровна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
28.09.1902
Сын: Вертков Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Верткова Февронья Александровна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно