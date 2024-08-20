Чернышев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Чернышева (Денисова) Евдокия Логеевна (Логиновна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышева (Денисова) Евдокия Логеевна (Логиновна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чернышева) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Чернышева (Денисова) Евдокия Логеевна (Логиновна)

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