Чернышев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Чернышева (Денисова) Евдокия Логеевна (Логиновна)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чернышева) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Чернышева (Денисова) Евдокия Логеевна (Логиновна)