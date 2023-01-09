Денисов Федор Вуколович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисов Федор Вуколович

Денисов Федор Вуколович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Денисов Вукол Иоанович

Мать: Денисова (Балдина) Анна Феодотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Косьма Федорович

Мать ребёнка: Денисова Матрона Филиппова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Денисова) Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Денисова Матрона Филиппова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Иоанн Федорович

Мать ребёнка: Денисова Матрона Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Матрона Филиппова

Рождение ребёнка
1877

Сын: Денисов Петр Федорович

Мать ребёнка: Денисова Матрона Филиппова

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.