Денисов Федор Вуколович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Денисова Матрона Филиппова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Денисова) Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Денисова Матрона Филиппова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Денисова Матрона Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Денисова Матрона Филиппова
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно