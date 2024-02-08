Коровин Емельян Исидорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коровин Исидор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коровин Кузьма Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коровина) Мария Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коровина) Марфа Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коровина) Евдакия Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1908 ст.
Дочь: Коровина Прасковья Емельяновна
Мать ребёнка: Коровина Ульяна Кассионовна
Гредякино, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно