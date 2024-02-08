Коровин Емельян Исидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровин Емельян Исидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коровин Исидор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровина Ульяна Кассионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коровин Иван Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коровин Кузьма Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коровина) Мария Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коровина) Марфа Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коровина) Евдакия Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1908 ст.

Дочь: Коровина Прасковья Емельяновна

Мать ребёнка: Коровина Ульяна Кассионовна

Гредякино, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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