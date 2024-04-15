Ковалева Евдокия Авраамовна
Место рождения
Дата рождения19.02.1905 ст.
Дата смерти21.08.1905 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1905 ст.
Отец: Ковалев Аврам Степанович
Мать: Ковалева Анна Васильевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9J-1?i=718&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
19.02.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
21.08.1905 ст.
Причина смерти: от поноса | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-7SMQ-9?i=114&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
22.08.1905 ст.
на кладбище д. Кровной