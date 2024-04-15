Ковалева Евдокия Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева Евдокия Авраамовна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

19.02.1905 ст.

Дата смерти

21.08.1905 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1905 ст.

Отец: Ковалев Аврам Степанович

Мать: Ковалева Анна Васильевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9J-1?i=718&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
19.02.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
21.08.1905 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от поноса | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-7SMQ-9?i=114&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
22.08.1905 ст.
на кладбище д. Кровной
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