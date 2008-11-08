Замыров Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замыров Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1948

Дата смерти

08.11.2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

1919 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1948

Отец: Романов Петр

Мать: Замырова (Мезрина) Ольга Ильинична

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.11.2008

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