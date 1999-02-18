Михин Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения15.08.1921
Дата смерти18.02.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1921
Отец: Михин Петр Павлович
Мать: Михина Анна Матвеевна
Бракосочетание
25.11.1947
Жена: Иванова Дина Ивановна
Рождение ребёнка
05.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Дина Ивановна
Развод
02.09.1954
Жена: Иванова Дина Ивановна
Бракосочетание
Около 1955
Жена: Михина Ольга Стефановна
Рождение ребёнка
03.04.1956
Мать ребёнка: Михина Ольга Стефановна
Смерть
18.02.1999