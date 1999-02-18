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Михин Александр Петрович

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Место рождения

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

15.08.1921

Дата смерти

18.02.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1921

Отец: Михин Петр Павлович

Мать: Михина Анна Матвеевна

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
25.11.1947

Жена: Иванова Дина Ивановна

Рождение ребёнка
05.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Дина Ивановна

Развод
02.09.1954

Жена: Иванова Дина Ивановна

Бракосочетание
Около 1955

Жена: Михина Ольга Стефановна

Химки, Химки, Московская область
Рождение ребёнка
03.04.1956

Сын: Михин Юрий Александрович

Мать ребёнка: Михина Ольга Стефановна

Химки, Химки, Московская область
Смерть
18.02.1999
Химки, Химки, Московская область
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